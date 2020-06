Silver Institute: Die Rolle von Silber in der Solarenegieerzeugung

Das Silver Institute veröffentlichte in dieser Woche einen Bericht zur Rolle von Silber bei der Gewinnung von Solarenergie. Darin werden Trends in der Solarenergieerzeugung untersucht und regionale Perspektiven für die zukünftige Nachfrage nach Solaranlagen aufgezeigt. Angefertigt wurde der Bericht von CRU Consulting.In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: "Eine der bedeutendsten industriellen Anwendungen für Silber ist heute die Verwendung in Photovoltaikzellen [...]. Die Kosten für die Stromerzeugung durch Photovoltaik sind in den letzten zehn Jahren rapide gesunken und liegen in vielen Fällen nahe oder unter den Kosten für Strom, der durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt wird. Da sich die Solarenergieerzeugung bis 2025 voraussichtlich fast verdoppeln wird, wird dieser Sektor in den nächsten zehn Jahren eine wichtige und beständige Quelle für die industrielle Nachfrage nach Silber bleiben und gleichzeitig die Rolle von Silber als grünes Metall unterstreichen."CRU kommt in dem Bericht zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage nach Silber für die Photovoltaik in den kommenden zehn Jahren auf einem erhöhten Niveau bleiben wird. Von 2020 bis 2030 wird dem Sektor ein Verbrauch von insgesamt 888 Mio. oz Silber prognostiziert. Dies entspricht einem Durchschnitt von 81 Mio. oz pro Jahr.Den Bericht finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de