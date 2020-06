Blue Line Futures: Gold wird auf 2.500 $ steigen

Neils Christensen befragte im jüngsten Kitco-Interview Phillip Streible zu seiner aktuellen Einschätzung zur Preisentwicklung von Gold. Der Chefmarktstratege bei Blue Line Futures erklärt, dass der Goldpreis in drei Wellen auf 2.500 USD steigen wird. Die erste Welle sei kürzlich bereits geendet. Insgesamt benötige man aber Geduld.Streible glaubt nicht an eine Rückkehr in die "Normalität" vor Corona, vielmehr rechnet er mit weiter fallenden Einkommen aus Aktien und weiter steigenden Arbeitslosenzahlen. Der U.S. Dollar Index könnte beginnen, sich leicht zu erholen. Der Federal Reserve seien die Hände gebunden und somit werde das Interesse an Gold weiter zunehmen.Im dritten Quartal könnten die Goldfutures zunächst leicht fallen. Diese Preisrücksetzer sollten für Käufe genutzt werden, rät Streible. Im vierten Quartal sollten viele Anleger zu der Erkenntnis gelangen, dass die Gewinne aus dem Aktienmarkt nicht so schnell zurückkommen werden. Davon werde Gold profitieren und im kommenden Jahr Stück für Stück weiter zulegen.© Redaktion GoldSeiten.de