EZB: Devisen & Gold 22. KW 2020 - Gold und Goldforderungen gesunken

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern die neusten Daten zum konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 29. Mai 2020. Den Angaben zufolge wurde die Position Gold und Goldforderungen in der 22. Kalenderwoche verringert. Es kam zu einer Reduzierung um 1 Million Euro auf aktuell 509,840 Millionen Euro.Weiterhin stieg die Nettoposition in Fremdwährungen im genannten Zeitraum um 1 Milliarden Euro auf derzeit 441,4 Milliarden Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de