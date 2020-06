Australiens Goldproduktion aufgrund der lokalen Rekordpreise gefallen

Wie Kitco berichtet, hat die Goldproduktion Australiens im ersten Quartal laut Angaben von Surbiton Associates einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Demnach sei der Ausstoß in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum vorherigen Quartal um 12% auf 77 Tonnen gesunken. Im Dezemberquartal 2019 hatte die Produktion 87 Tonnen des gelben Metalls erreicht."Der Rückgang der Produktion ist kein Grund zur Besorgnis. Es ist keine große Überraschung, dass die Goldproduktion im Märzquartal 2020 gesunken ist", erklärt Dr. Sandra Close, Direktorin von Surbiton Associates, in dem in dieser Woche veröffentlichten Bericht. "Ich denke, der Rekordgoldpreis in australischen Dollar hat maßgeblich dazu beigetragen." Sie erklärt, dass die Bergbauunternehmen zu Zeiten von sehr hohen lokalen Preisen bevorzugt Erz mit geringeren Gehalten verarbeiten.Der Expertin zufolge hatten die Preisentwicklungen mehr Einfluss auf den Goldausstoß als die Corona-Pandemie. Immerhin befänden sich die meisten Minen in sehr abgelegenen Gebieten. Allgemein sei die Bergbaubranche in der Pandemie sehr bedacht vorgegangen und habe die mit ihr einhergehenden Probleme gut gelöst.Die fünf größten Goldproduzenten Australiens waren im Märzquartal:• Cadia East von Newcrest Mining Ltd. mit 195.181 Unzen• Fosterville von Kirkland Lake Gold Ltd. mit 158.864 Unzen• Boddington von Newmont Goldcorp Corp. mit 142.000 Unzen• SuperPit von Northern Star Resources Ltd. (50%) und Saracen Mineral Holdings Ltd. (50%) mit 117.127 Unzen• Tanami von Newmont Goldcorp Corp. mit 116.000 Unzen© Redaktion GoldSeiten.de