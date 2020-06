Will Rhind: Katalysator, der Investoren zu Gold zurückbringt

Goldmarktteilnehmer hörten in letzter Zeit öfters, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis allgemeine Investoren in den Sektor zurückkehren und dabei helfen, den Preis des gelben Edelmetalls nach oben zu treiben, so heißt es von Investing News . Doch was wird der Katalysator sein, der diese Investoren zurückbringt? Will Rhind, Gründer und CEO von GraniteShares teilte seine Gedanken diesbezüglich in einem kürzlichen Interview."Ich denke der große Katalysator ist die Rolle die Anleihen in einem Portfolio spielen", erklärte er und fügte an, dass es lange Zeit normal war, 60% in Aktien und 40% in Anleihen innerhalb eines Portfolios zu halten. Angesichts der derzeitigen Nullzinsen bieten Anleihen jedoch nicht dieselbe Gewinnmöglichkeit wie zuvor. Er sehe Möglichkeiten, dass Gold einen Teil ihres Platzes in Investorportfolios einnehmen könnte.Rhinds Prognose für Gold ist außerdem positiv. "Ich finde es sicherlich realistisch, dass Gold sein Allzeithoch übertrifft. Man muss an 2008 zurückdenken und was damals passierte... in diesem Jahr, in dem der Goldpreis stieg und dann fiel - er bildete einen Boden bei etwa 700 Dollar je Unze. Doch der Durchschnittspreis des Jahres lag bei etwa 850 Dollar." Und 2011 erreichte Gold dann ein Rekordhoch bei mehr als 1.900 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de