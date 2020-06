Spannungen zwischen USA und China nehmen weiter zu

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen USA und China war der Goldpreis am Donnerstagmorgen in Asien leicht rückläufig und gab einige seiner vorherigen Preiszunahmen zurück, berichtet Investing.com Investoren wandten sich Gold als sicheren Hafen zu, nachdem die USA Flüge chinesischer Fluglinien in die Vereinigten Staaten zum 16. Juni suspendiert hatte. Diese Maßnahme fand als Reaktion auf Chinas Entscheidung statt, amerikanischen Transportflugzeugen die Einreise ins asiatische Land zu verbieten.Die Spannungen zwischen den beiden Ländern nahmen weiter zu, nachdem China nationale Sicherheitsgesetze für Hongkong und Macao Ende Mai verabschiedete. Die Aktien, die sich üblicherweise entgegen des Goldpreises bewegen, waren am Donnerstag uneinheitlich.© Redaktion GoldSeiten.de