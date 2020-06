RBC: Investoren suchen derzeit "andere Gelegenheiten"

COMEX-Gold blieb diese Woche deutlich milder, während Investoren nach "anderen Gelegenheiten" Ausschau halten, vor allem angesichts der Unruhen in den USA und den Wiedereröffnungen weltweiter Geschäfte nach Quarantäneverordnungen, so meint George Gero von RBC Wealth Management."Der Risikoappetit nahm zu, als gibt es eine temporäre Schlappe für die Metalle", so Gero laut Kitco News . Vorläufige Daten von Dienstag zeigen, dass die Zahl offener Positionen in COMEX-Gold und -Silber an einem Tag fiel, an dem die Preise ebenfalls zurückgingen, wobei Gero weitere Gewinnmitnahme bei Gold zu berichten hatte.Er erwartet jedoch, dass sich das gelbe Edelmetall nächste Woche aufgrund eines schwachen US-Arbeitsmarktes, Sorgen um den Handelskrieg zwischen USA und China sowie weitere wirtschaftliche und politische Schlagzeilen wieder erholen wird.© Redaktion GoldSeiten.de