Russland: Gold & Devisen in KW 22

Die Zentralbank der russischen Föderation veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Fremdwährungsbeständen des Landes per 29. Mai 2020. Diesen Daten zufolge verringerten sich die Reserven in der 22. Kalenderwoche.Die Bestände betrugen 563,9 Milliarden US-Dollar. Dies stellt eine Abnahme um 1,4 Milliarden US-Dollar dar; in der Vorwoche beliefen sich die Reserven auf 565,3 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de