Sovereign Metals und steigende Rutil-Preise

Ich wurde jüngst gefragt, für was Rutil eigentlich eingesetzt wird.Natürliches Rutil, wie es Sovereign Metals gefunden hat, ist die bevorzugte Titandioxid-Quelle für die Pigmentherstellung, sprich für die Herstellung von Farben.Einfach erklärt, ist in fast jeder weißen Farbe Rutil in Form von Titanpigmenten (künstlich oder industriell hergestellt) enthalten. Alles was Sie in diesem Moment sehen und weiß ist (Wand, Decke, Plastik, Beschichtungen, eine weiße Kaffeetasse, etc.) enthält Rutil.Es ist also nicht, wie man vermuten könnte, ein Rohstoff, um Titan als Metall herzustellen. Somit ist Rutil ein Rohstoff, der für die Weltwirtschaft und alle Farben- bzw. Pigmentproduzenten von höchster Bedeutung ist. Der weltgrößte Rutil-Produzent ist die australische Firma Iluka (ASX: ILU, Börsenwert 3,83 Milliarden AUD). Laut TZMI ist natürliches Rutil in einem strukturellen Defizit, sprich die Nachfrage der Kunden kann aktuell und in den nächsten Jahren nicht mehr bedient werden:Es gibt also zwei Gründe, warum ich so "heiß" auf Sovereign bin. Zum einen gibt so gut wie keine Neuentdeckungen im Rutil-Sektor und schon gar nicht von der Größe und dem Gehalt, wie es Sovereign jüngst entdeckt hat.Zum anderen steigen die Rutil-Preise seit vielen Monaten nach oben. Iluka berichtet immer wieder in den Quartalsberichten, dass sie hätten mehr Rutil verkaufen können, aber nicht mehr hatten. Andere große Produzenten sind Tronox (USA: TROX, Börsenwert 1,01 Milliarden USD) oder Rio Tinto (ASX: RIO, Börsenwert 36 Milliarden AUD).Für all diese Unternehmen wäre es ein Leichtes, Sovereigen mit dem aktuellen Börsenwert von 68 Millionen AUD zu schlucken.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.