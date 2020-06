Entwicklung des SPDR Gold Trust in dieser Woche

In den vergangenen Monaten hat der SPDR Gold Trust abgesehen von seltenen kleinen Rücksetzern kontinuierlich Anstiege seiner Bestände verzeichnen können. Wie sah die Entwicklung im bisherigen Wochenverlauf aus?Hatten sich die Bestände am vergangenen Freitag noch auf 1.123,14 Tonnen des gelben Metalls belaufen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Donnerstag Bestände von 1.132,20 Tonnen Gold. Dies bedeutet ein Plus von gut 9 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 29. Mai: 1.123,14 t• 01. Juni: 1.128,40 t• 02. Juni: 1.129,28 t• 03. Juni: 1.133,37 t• 04. Juni: 1.132,20 t© Redaktion GoldSeiten.de