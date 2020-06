Infografik: Entwicklung der Goldpreise 1915 bis heute

Golden Bull #1: Dezember 1969 - Januar 1980 (Ende des Goldstandards)

Golden Bull #2: August 1999 - August 2011 (Radikale Geldpolitik)

Golden Bull #3?: November 2015 - heute (Gold im neuen Finanzumfeld)

Nicholas LePan von Visual Capitalist hat kürzlich eine von Sprott Physical Gold Trust erstellte Infografik veröffentlicht, die sich mit der Entwicklung der Goldpreise seit 1915 befasst.In der Einleitung heißt es: "Tatsächlich konnte der Wert von Gold als finanzieller Vermögenswert im Laufe der Zeit mit Perioden außergewöhnlicher Wertentwicklung glänzen, eine davon könnte gerade jetzt stattfinden."In der Grafik werden folgende Bullenmärkte des gelben Metalls aufgeführt:Das Fazit LaPans lautet: "Im Jahr 1915 war eine Unze Gold in heutigen Dollars 488,66 USD pro Unze wert und am 15. Mai 2020 1.751 USD pro Unze. Gold hat sich im Laufe der Zeit bewährt, während Unternehmen, Länder und Regierungen kommen und gehen.'Goldene Bullmärkte' sind keine Zeiten für müßige Götzenanbetung. Gold wird immer Gold sein, im Mythos und in der Realität."© Redaktion GoldSeiten.de