Silver Lake Starke Treffer auf Deflector

Silver Lake hat in der Deflector Mine Ausdehnungen in den Süden getestet und das mit teilweise sensationellen Resultaten: Link.Der "Hit" war mit Sicherheit die obenstehende Bohrung. Über eine satte Länge von 7,4 Meter traf man auf 98,7 g/t Gold plus 11,10% Kupfer. Nicht nur die Gold- und Kupfergehalte sind hier hoch, sondern auch die Mächtigkeit dieser Ader ist beeindruckend und außergewöhnlich.Die anderen hochgradigen Treffer mit Gehalten von einer bis zu vier Unzen Gold sind auch super, jedoch sind die Adern deutlich dünner als bei dem ersten Treffer. Zudem liegt der beste Treffer am südlichen Ende der bisherigen Bohrungen, was auf weitere Ausdehnungen hoffen lässt.Starke Ergebnisse von Silver Lake . Bei einem Produzenten dieser Größenordnung bewegen Bohrergebnisse den Kurs selten, doch es ist immer gut zu wissen, dass das Unternehmen in diesem Bereich weiterhin erfolgreich bleibt.Die Ressource in der Zone (vor diesen Bohrungen) war bereits sehr hochgradig mit 14,9 g/t Gold im Schnitt. Diese Gehalte sind die Gelddruckmaschine für Silver Lake:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.