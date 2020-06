George Gero: Gold noch nicht abschreiben

Neils Christensen sprach jüngst mit George Gero von RBC Wealth Management über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber.Laut Gero sinke das Open Interest an Gold seit zwei Wochen, was ein Hinweis auf ein geringeres Interesse an Edelmetallen sei. Diese Entwicklung erklärt er damit, dass Trader durch die Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen aktuell anderorts bessere Chancen wittern.Allerdings halte sich das gelbe Metall tapfer, was angesichts der Eigenschaften als sicherer Hafen kaum überrasche. Immerhin stelle Gold derzeit ein Absicherung gegen geopolitische Unruhen, Währungsabwertungen, eine Korrektur an den Aktienmärkten und natürlich eine steigende Inflation dar.Zwar habe die jüngste Aktienmarktrallye Gold zuletzt etwas eingeschränkt, doch insgesamt sieht Gero den Goldmarkt weiterhin langfristig in einem Aufwärtstrend. Gegen Ende des Jahres rechne er mit einem Goldpreis von 1.800 USD.Silber sieht der Experte zum Jahresende bei 18 USD je Unze. Zwar hätten die weltweiten Lockdown-Maßnahmen die industrielle Nachfrage nach Silber beeinträchtigt, mit der Wiederöffnung der Wirtschaften sollte der Verbrauch aber wieder deutlich anziehen.© Redaktion GoldSeiten.de