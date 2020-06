Kitco-Umfrage: Wall Street gemischt, Main Street bullisch gegenüber Gold

Wall Street ist gemischter Gefühle, was die Richtung des Goldpreises in dieser Woche angeht, auch wenn die Main Street bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall bleibt, wie Kitco News im Kontext seiner wöchentlichen Umfrage zum zukünftigen Goldpreis berichtet.Es nahmen diesmal 17 Marktexperten an der Umfrage teil. Von diesen waren 8 (47%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche fallen wird. Weitere 6 (35%) Befragte erwarten einen höheren Preis, während drei (18%) Umfrageteilnehmer neutral blieben.Außerdem gaben auch 1.367 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon prognostizierten 842 (62%), dass der Goldpreis diese Wochen steigen wird, während weitere 282 (21%) einen Preisrückgang erwarten. Die verbleibenden 243 (18%) Umfrageteilnehmer blieben neutral.© Redaktion GoldSeiten.de