Verkäufe der Perth Mint im Mai 2020

Die australische Prägestätte Perth Mint veröffentlichte heute auf ihrem Blog die Verkaufszahlen für den diesjährigen Mai. Gegenüber dem Vormonat, in dem ein starker Anstieg sowohl der Goldverkäufe als auch der Silberverkäufe verzeichnet worden war, zeigt sich im Mai ein deutlicher Rückgang.Für April hatte die Perth Mint den Verkauf von 120.504 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren gemeldet. Diese gingen im Mai nun um 47% auf 63.393 Unzen zurück.Die Silberverkäufe haben im vergangenen Monat 997.171 Unzen erreicht und verringerten sich damit ebenfalls deutlich gegenüber dem Vormonat, in dem 2.123.121 Unzen abgesetzt wurden. Das Minus beläuft sich auf 53%.Im Vergleich zum Mai 2019 erhöhten sich die Goldverkäufe jedoch um ein Vielfaches, die Silberverkäufe fielen mit einem Plus von 46% ebenfalls höher aus. Damals hatten 10.790 Unzen Gold und 681.582 Unzen Silber den Besitzer gewechselt.© Redaktion GoldSeiten.de