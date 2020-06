Simbabwische Zustände bald in den USA?  John Williams

Greg Hunter von USA Watchdog sprach jüngst mit John Williams über die Entscheidungen der Federal Reserve und die aktuelle Lage in den USA.Laut dem Ökonom "rette" die US-Notenbank einfach alles. "Bail-outs" für jede bedürftige Bank, jede Finanzinstitution, den Aktienmarkt, usw. Mit dieser endlosen Menge an Geld könne man natürlich alles Mögliche anstellen. Die Folge werde allerdings eine Hyperinflation ein, wie man sie beispielsweise in Simbabwe erlebt hat.Williams ist der Gründer von Shadowstats.com. Auf der Webseite wird dargestellt, wie sich wichtige volkswirtschaftliche Daten der Vereinigten Staaten ohne die zahlreichen Anpassungen und Veränderungen bei der Berechnung durch die Regierung entwickelt hätten.Diese Zahlen zeichnen ein erschreckendes Bild: So läge die Arbeitslosenquote in den USA in Wahrheit bei 40%, statt der offiziellen 13%. Zudem hätte die industrielle Produktion im April den stärksten Einbruch in 101 Jahren verzeichnet. Die Einzelhandelsverkäufe erlebten das stärkste Minus seit 73 Jahren. Das BIP im April sei um 50% eingebrochen.Williams spricht im Interview auch über die Manipulation der Gold- und Silberpreise. "Die Preismanipulation hat das Ziel, sie zu zerstören. Zentralbanken hassen Gold, weil es zeigt, dass sie ihren Job nicht machen. Ich messe die Arbeitslosigkeit so, wie sie früher von der Regierung gemessen wurde, und ich messe auch die Inflation so wie sie früher gemessen wurde. . . . Gold hielt mit der tatsächlichen Inflation und den tatsächlichen Auslagen Schritt. Gold steigt zusammen mit der realen Inflation."© Redaktion GoldSeiten.de