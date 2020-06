Silber kaufen ist wie die Regierung "zu shorten"

Arash Adnani von www.privateplacements.com interviewte vergangene Woche Chris Marcus von arcadiaeconomics.com zum Thema Silberinvestment. In dem Gespräch geht es primär um die beiden Themen:1. Warum in Silber investieren?2. Wie investiert man in Silber?Marcus, der selbst seit 2009 in Gold und Silber investiert ist, erklärt, dass Silber wahrscheinlich mehr steigen wird als Gold, sofern dieses ansteigt; Silber umgekehrt aber auch stärker fallen sollte, sofern es zu einem Goldpreisrückgang kommt. Silber biete demnach größere Chancen als Gold, berge aber auch höhere Risiken.Sein Hauptargument für ein Investment in Silber ist die Geldpolitik der Zentralbanken. Seiner Meinung nach führt die Geldpolitik zu einer Zerstörung der Währungen. So ist er absolut davon überzeugt, dass die Federal Reserve die Zinssätze im aktuellen wirtschaftlichen System nicht anheben können wird.Er bezeichnet den Kauf von Silber als eine Form des "Short-Verkaufs" der Regierung.© Redaktion GoldSeiten.de