Scott Minerd: Welche Möglichkeiten bleiben der Fed? Goldkauf ist eine Option

Scott Minerd, Chief Investment Officer bei Guggenheim Investments äußerte sich in einem Artikel auf der Website guggenheiminvestments.com ausführlich zur aktuellen Politik der US-Notenbank.Laut Minerd werden auf die Federal Reserve in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche Herausforderungen zukommen. Die Wirtschaftsleistung werde weiter unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Das Haushaltsdefizit der US-Bundesregierung werde dieses Jahr über 3 Billionen und wahrscheinlich sogar noch höher steigen.Der Fed werde nichts anderes übrig bleiben, als kund zu tun, dass die Leitzinsen für eine längere Zeit nicht angehoben werden können. Weiterhin geht Minerd von weiterem Quantitative Easing in großem Umfang aus.Sollten diese beiden Maßnahmen, die er in den nächsten Tagen bis spätestens in ein paar Monaten erwarte, nicht ausreichen, könnte die Fed zudem zu anderen Möglichkeiten greifen. Einige Beispiele: Zinskurvensteuerung ("Yield Curve Control"), Negativzinsen, Aktienkäufe.Eine weiter Möglichkeit sieht Minerd in Goldkäufen. Im Artikel heißt es: "Zentralbanken weltweit, einschließlich der Fed, halten fast 35.000 Tonnen an Goldreserven. Eine Zentralbank besitzt Gold, um ihre Reserven mit einem Vermögenswert zu stützen, der in einer schweren Krise immer wertvoller wird."Aktuell gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Welt den Wert des US-Dollars in Frage stelle, aber es sei klar, dass er Marktanteile als Reservewährung der Welt verloren habe. Das Vorgehen der Fed in puncto Staatsdefizit könnte zudem Spekulationen um den Status des US-Dollar als wichtigste globale Reservewährung nach sich ziehen.Hier wäre laut Minerd eventuell ein Kauf von Gold angezeigt. "Investitionen in Gold können dazu beitragen, diesen Trend auszugleichen. Die Akkumulation von Gold als Reservevermögen wurde in der Vergangenheit als verantwortungsvolle politische Reaktion in Krisenzeiten angesehen. Dies könnte in Zukunft durchaus zur politischen Option der Wahl werden."© Redaktion GoldSeiten.de