Peter Schiff: Silber wird neue Rekorde einstellen

Peter Schiff war vergangene Woche zu Gast bei "RT Boom Bust" und sprach in der Sendung über seine Einschätzung zur aktuellen Weltwirtschaft sowie über Gold und Silber. Seiner Meinung nach gereicht die aktuelle wirtschaftliche Situation den Edelmetallen zum Vorteil, beide könnten neue Rekordhochs erreichen.In Bezug aus das Gold-Silber-Verhältnis erklärt Schiff, dass es in diesem Jahr einen Rekord von 120:1 erreicht habe. "Im Moment liegt dieses Verhältnis bei 95:1, aber das bedeutet immer noch, dass Sie viel Silber für eine Unze Gold erhalten. [...] Ich denke, der Silberpreis wird viel höher steigen. Es könnte eine Weile dauern, bis er ein Rekordhoch erreicht. Denken Sie daran, dass er 2011 auf 50 US-Dollar pro Unze stieg. Wir müssen uns also ungefähr verdreifachen, um dort hinzukommen. Aber ich denke, das wird passieren."Er geht davon aus, dass auch andere Rohstoffe Preissteigerungen verzeichnen werden, sobald die Maßnahmen der US-Notenbank sich rächen werden: "Es wird ein allgemeiner Rohstoffbullenmarkt sein, der viele Rohstoffe und Edelmetalle umfassen wird, wenn wir tatsächlich die Folgen der Inflation erkennen, die die Federal Reserve nicht nur in der Vergangenheit geschaffen hat und jetzt schafft, sondern auch in Zukunft verstärkt schaffen wird. Dies wird sich in einem deutlich niedrigeren US-Dollar gegenüber anderen Fiatwährungen manifestieren. Das wird die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold und Silber wirklich beflügeln."Auch Ben Swann kam in der Sendung zu Wort und sprach dort über die Möglichkeit von negativen Zinsen in den USA und welche Auswirkung diese auf das gelbe Metall und andere sichere Häfen haben könnten.© Redaktion GoldSeiten.de