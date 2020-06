Excellon Resources unterzeichnet mit dem Helmholtz-Institut Freiberg ein Partnerabkommen

Toronto, 9. Juni 2020 - Excellon Resources Inc. (TSX: EXN, EXN.WT, OTC: EXLLF und FRA: E4X1) (Excellon oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung (die F&E-Vereinbarung) mit dem Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) bekannt zu geben, das die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im 164 km2 großen Projekt Silver City in deutschen Freistaat Sachsen regelt. Excellon wird das HIF mit Datenmaterial und Bohrkernproben aus dem Projekt Silver City versorgen, mit deren Hilfe das HIF fortschrittliche und hochmoderne Explorationstechnologien - wie die Hyperspektralanalyse des Bohrkerns - in Echtzeit testen kann.Diese F&E-Vereinbarung führt die Explorationstechnologien der Zukunft mit dem historischen Rohstoffreichtum Sachsens zusammen, erklärt Brendan Cahill, President und CEO von Excellon. Das Projekt Silver City konnte bis in die 1870er Jahre eine mehr als 750 Jahre lange Tradition der Förderung hochgradiger Silbervorkommen für sich beanspruchen; bis zum Jahr 2019 fand jedoch keine Förderung von Edelmetallen anhand von modernen Explorationsmethoden statt. Nun bietet sich für uns die Gelegenheit, uns im Rahmen der beginnenden Exploration fortschrittlichster Technologien zu bedienen. Diese Vereinbarung spiegelt auch den Wissensschatz und das technische Know-how wider, das wir in Freiberg, in nur wenigen Kilometern Entfernung vom Projektgelände, vorfinden. Es ist uns eine große Ehre, in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem HIF das Projekt Silver City auszubauen.Wir sind begeistert, diese strategische Kooperation mit Excellon Resources und der Mineral Systems Analysis Group der TU Bergakademie Freiberg im Projekt Silver City einzugehen, erklärt Jens Gutzmer, Gründungsdirektor des HIF. Als Wirtschaftsgeologe bin ich fasziniert von dieser Chance, das Edelmetallpotenzial zu ermitteln und damit auch bessere Einblicke in die Mineralisierung der international anerkannten Bergbauregion Freiberg zu gewinnen.Ziel des HIF ist es, innovative Technologien für die Wirtschaft zu entwickeln, damit Mineralien und metallführende Rohstoffe bereitgestellt, effizienter genutzt und auf umweltfreundliche Weise verwertet werden können. HIF wurde im Jahr 2011 von der deutschen Regierung als Teil ihrer nationalen Rohstoffstrategie ins Leben gerufen. Das Institut ist ein integraler Bestandteil des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf und arbeitet eng mit der TU Bergakademie Freiberg (Universität Freiberg) zusammen. HIF ist ein Kernmitglied des europäischen Netzwerks für Rohstoffe des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT RawMaterials) und war auch maßgeblich an dessen Gründung beteiligt.Excellon bereitet sich derzeit auf den Beginn des allerersten Bohrprogramms zur Exploration von Edelmetallen in der 164 km2 großen Silberbergbauregion vor. Das Projekt Silver City befindet sich in einem großen, hochgradigen epithermalen System und blickt auf eine lange Bergbautradition zurück, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, allerdings ohne den Einsatz moderner Methoden der Edelmetallexploration. Excellons Vision ist es, durch Disziplin und Innovation sowie die Umsetzung strategischer Chancen Werte zugunsten unserer Mitarbeiter, Kommunen und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau einer Reihe von wachstumsstarken Edelmetallprojekten: Platosa, ein Bergbaubetrieb mit den höchstgradigen Silberressourcen in Mexiko seit Produktionsbeginn im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Golderschließungsprojekt in Idaho mit exzellenten Wirtschaftskennzahlen und einem beeindruckenden Wachstums- und Entwicklungspotenzial; sowie eine hochgradige epithermale Silberbergbauregion in Sachsen (Deutschland) mit einer 750 Jahre langen Bergbautradition, wo bisher keine Exploration unter Einsatz moderner Technologien stattgefunden hat. 