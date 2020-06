ANZ: Allzeithoch bei Gold in 2. Jahreshälfte

Wie Kitco berichtet, bleiben die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group Gold gegenüber bullisch eingestellt, trotz der Rücksetzer vergangene Woche."Wir bleiben mittelfristig optimistisch. Das makroökonomische Umfeld ist, trotz des Vertrauens des Marktes in den Trend hin zu einem normalisierten Wachstum, herausfordernd. Die Ausweitung der Bilanzen der Zentralbanken lässt nicht nach, während die geopolitischen Spannungen eskalieren. Wir glauben, dass diejenigen Anleger, die ihre Allokation in Edelmetallen weiter erhöhen, auf einer Goldmine sitzen," erklären Daniel Hynes, Senior-Rohstoffstratege, und Soni Kumari, Rohstoffstrategin der Bank, im Rohstoffupdate für Juni.Den Prognosen der ANZ zufolge, sollte Gold im September auf 1.800 USD je Unze steigen und bis Dezember 1.900 USD erreichen, auch wenn die Preise vorübergehend durch die neu erwachte Risikobereitschaft an den Märkten an deutlichen Zuwächsen gehindert werden dürften.Hynes und Kumari erklären dazu: "Das Vertrauen des Marktes, dass das akuteste Stadium der Pandemie in vielen Ländern vorüber ist, hat zu einer Steigerung des Risikoappetits geführt. Die Lücke zu einem normaleren Wachstum wird durch Stimuli geschlossen. Wir gehen nichtsdestotrotz weiterhin davon aus, dass Gold im zweiten Halbjahr 2020 ein Rekordhoch erreichen wird."© Redaktion GoldSeiten.de