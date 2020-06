Indien: Goldbarrenimporte der indischen Schmuckindustrie im Fiskaljahr 19-20

Das Nachrichtenportal Scrap Monster veröffentlichte gestern Daten des indischen Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) zu den Einfuhren von Goldbarren zur Verwendung als Rohmaterial in der Schmuckbranche in Indien im Fiskaljahr 2019-20 (April 2019-März 2020).Demnach verzeichnete Indien in den zwölf Monaten Goldbarrenimporte im Wert von 7,8 Mrd. US-Dollar. Im Vorjahr hatten diese gemäß GJEPC-Daten 8,0 Mrd. USD erreicht.Die indischen Silberbarreneinfuhren zwischen April 2019 und März 2020 sanken gegenüber dem Vergleichszeitraum leicht um 3,7%. Die Platinbarreneinfuhren sind indes um knapp 156% angestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de