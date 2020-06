TD Securities: Gold zur Absicherung gegen lange Zeiten negativer Zinssätze

Laut Analysten von TD Securities sollte der Goldpreis künftig ein steigendes Investoreninteresse erleben, da diese versuchen, sich gegen negative Realzinsen abzusichern. Dies berichtet FXStreet "Der Goldbulle kommt zurück. Die letzten Wochen haben Zweifel an der Nachhaltigkeit des Bullenmarktes des gelben Metalls aufkommen lassen. Schließlich ist es schwer zu rechtfertigen, einen glänzenden Stein zu kaufen, wenn die globalen Aktienindizes in Rekordtempo steigen. Die Risikobereitschaft an den Märkten war in der vergangenen Woche der Haupttreiber für Liquidationen," so die Analysten.Die Realzinsen werden laut TDS weiter sinken und ebensolche Makrotreiber hätten in den vergangenen Monaten zu verstärkten Goldkäufen geführt.Weiter heißt es: "Wir bekräftigen, dass diejenigen, die Gold als Reaktion auf die höhere Risikobereitschaft verkaufen, die makroökonomischen Auswirkungen nicht angemessen bewerten - die Fed wird auf absehbare Zeit ihre übermäßig lockere Politik beibehalten und möglicherweise sogar weitere Instrumente (wie die Kontrolle von Zinskurven) einsetzen, um die Renditen während der bevorstehenden massiven Treasury-Emissionen zu stützen."© Redaktion GoldSeiten.de