SSR Mining mit Pullback im Trend

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining zeigt sich im bisherigen Juniverlauf leicht schwächer. Nach den starken Gewinn-Impulsen der zwei Vormonate auch kein Wunder und so erscheint die aktuelle Kursschwäche lediglich als Konsolidierung bzw. vielmehr Pullback im generellen Aufwärtstrend. Auf welche Feinheiten man gegenwärtig achten sollte, wollen wir einmal mehr im Nachgang unter die Lupe nehmen.Die bereits zur letzten Analyse vom 22. April präferierte Erholungsfortsetzung fand mit dem Hoch vom 19. Mai bei 22,50 USD eine grandiosere Entwicklung als mit dem anvisierten Dezemberhochs des Jahres 2019 bei 19,42 USD. Dieses Niveau unterschritt die Aktie jedoch zuletzt wieder und scheint den getitelten Pullback an die Unterstützung bei 17,12 USD vollziehen zu wollen. Notierungen in diesem Bereich erscheinen folglich Interessant für einen nachfolgenden Impuls gen Norden. Generell bleibt die Aktie oberhalb von 17,12 USD bullisch einzuschätzen, sodass im Zweifel der Rücklauf sogar ausbleiben könnte und die Aktie direkt wieder über das Level von 20,00 USD ansteigt. In diesem Fall ist das letzte Hoch vom Mai bei 22,50 USD das nächste Ziel, bevor darüber die Kurse aus 2011 jenseits von 25,00 USD attraktiv erscheinen.Mehr dazu, wenn die Aktie mit einem neuen Mehrjahreshoch aufwartet. Etwas Vorsicht wäre demgegenüber bei einem Abtauchen unter 17,12 USD angebracht. In der Folge erscheint nämlich ein schneller Rutsch bis zur Unterstützung bei 15,60 USD wahrscheinlich. Unterhalb von 15,10 USD wiederum sollte es definitiv kritischer werden, sodass man mit anhaltender Kursschwäche bis mindestens rund 13,00 USD rechnen müsste. Im Worst-Case dürfte unterhalb von 13,00 USD wieder die bereits im März getestete Unterstützungszone von 11,00 bis 11,50 USD interessant werden.Auf aktuellem Niveau erscheint die Aktie im Sinne des Trendimpulses interessant für einen Einstieg. Denn der Pullback dürfte alsbald enden und somit einen Absprung von bzw. über 17,12 USD ermöglichen. Kurse über 20,00 USD je Anteilsschein erlauben im weiteren Verlauf einen Test des Hochs vom Mai bei 22,50 USD.Oberhalb von 17,12 USD besitzen die Bären keine Chance. Notierungen darunter lassen hingegen die Hoffnung weiterer Verluste sprunghaft ansteigen und so wird in einem ersten Schub ein Test der Unterstützung bei 15,60 USD wahrscheinlich. Unter 15,10 USD müsste man sogar wieder mit einem Bärenmarkt und Kursen bis mindestens 13,00 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.