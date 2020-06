BMO: Verschiedene Gründe für bullische Einschätzung zu Gold

Wie die Analysten von BMO Capital Markets laut Kitco in ihrer jüngsten Markteinschätzung erklären, gibt es mehrere Gründe für die bullische Einstellung der Investoren in Bezug auf Gold. Zu dem Ergebnis kamen die Analysten nach virtuellen Zusammenkünften mit Anlegern aus Kanada, USA und Europa. Die meisten Befragten gehen BMO zufolge von kurz- und langfristigen Preissteigerungen bei dem gelben Metall aus.Die Anleger könnten grob in zwei Gruppen eingeteilt werden: Ein Teil erwarte auch weiterhin eine hohe Arbeitslosigkeit und niedrigere Gewinne bei den S&P-Unternehmen. Dies würde wiederum zu "niedrigeren (oder zunehmend negativen) Realzinsen führen, was für Gold positiv" sei.Die zweite Gruppe sei der Ansicht, dass "die Inflation durch fiskalische und monetäre Konjunkturprogramme in den USA, Europa, China und anderen Ländern wahrscheinlich steigen wird". Inflationsdruck sei ebenfalls positiv für Gold.© Redaktion GoldSeiten.de