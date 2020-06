Metals Focus: Goldpreise sollten locker über 1.800 USD steigen

Der Goldpreis sollte "bequem 1.800 USD pro Unze durchbrechen", wenn die starke Rally der Aktien ins Stocken gerät, erklärte Philip Newman, Direktor und Gründungspartner des in London ansässigen Beratungsunternehmens Metals Focus, diese Woche in einem Interview mit Kitco News "Die quantitativen Lockerungen wirken für Gold ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert", so Newman. Einerseits seien diese für Gold sehr positiv, da sie niedrige Opportunitätskosten für das Halten des Metalls bedeuten. Allerdings führten die Anreize auch zu einer raschen Erholung der Aktien, was wiederum für Gold einen "ziemlichen Gegenwind" darstelle.Insgesamt sei Newman in Bezug auf Gold optimistisch eingestellt. Zum einen dürfte der Erholungsrally der Aktien irgendwann die Puste ausgehen. Darüber hinaus stehe die Wirtschaft immer noch vor Herausforderungen, von denen eine die Möglichkeit einer zweiten Welle von COVID-19-Infektionen sei. Er rechne mit einer Umschichtung in Edelmetalle bzw. verstärkten Käufen, insbesondere bei Gold.Die zuletzt hohe institutionelle Nachfrage nach Gold sei für das gelbe Metall von großer Bedeutung, da die Verbrauchernachfrage in den wichtigsten asiatischen Ländern zuletzt schwach ausgefallen sei, erklärt Newman weiterhin.© Redaktion GoldSeiten.de