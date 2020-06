Chambers plötzlich Goldfan? Aktuelle Situation ändert alles...

Clem Chambers of investorshub.com sprach im Interview mit David Lin von Kitco News kürzlich über die aktuelle Lage der Wirtschaft, den Aktienmarkt und die Rolle von Gold.Laut Chambers folge auf Aktienmarkteinbrüche üblicherweise eine W-Formation. Aktuell zeigen die Charts aber eine V-Formation. Ein Grund für die extremen Höchststände seien die extremen Geldmengen, die Zentralbanken wie die Federal Reserve in den Markt pumpen.Chambers, der bisher wenig Sinn in Goldinvestments sah, habe zuletzt Goldaktien gekauft. Seiner Meinung nach spricht die aktuelle Entwicklung am Aktienmarkt eindeutig für einen deutlichen Anstieg der Inflation: "Die Wirtschaftsdaten sind allesamt absolut katastrophal und trotzdem haben wir wieder Allzeithochs erreicht. […] Die einzig mögliche Erklärung dafür, dass die Aktien so hoch sind, ist, dass Inflation kommt." Angesichts extrem steigernder Inflation in den kommenden Jahren gewinnt der Kauf von Gold laut Chambers bedeutend an Attraktivität.Die Aufstellung des Portfolios sollte je nach der eigenen Einschätzung der künftigen Entwicklung gewählt werden:Deflation → Cash,eine gewisse Inflation → Aktien,eine hohe Inflation → Gold.Chambers selbst habe eine Aufteilung in Cash, Aktien und Gold vorgenommen, die er kurzfristig anpassen könne.© Redaktion GoldSeiten.de