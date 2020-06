Hecla Mining attackiert erneut

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company zeigt sich seit dem Start in den Juni durchwachsen. So recht wollten im Anschluss an die starken und gemäß der letzten Analyse vom 30. April auch durchaus erwarteten weiteren Kurssteigerungen nicht erfolgen. Allerdings mit der gestrigen Performance von knapp 9% durchaus ein Zeichen gesetzt sein könnte. Mehr Details dazu schauen wir uns im nachfolgenden Fazit genauer an.Das Ringen um den aktuell erreichten Widerstandsbereich bei rund 3,30 USD dominiert derweil die Aktie. Mit der gestrigen Performance schoss die Aktie per Tagesschluss darüber hinaus und muss heute bzw. zum Wochenausklang hin beweisen, ob dieser Move auch von Nachhaltigkeit geprägt ist. Eine Etablierung über 3,30 USD ist schon einmal der erste Schritt zur weiteren Aktivität in Richtung 3,65 USD.Oberhalb dieses zuletzt erreichten Reaktionshochs sollte eine weitere Performance Einzug halten können. Anhand des oben aufgeführten Monatscharts lässt sich darüber ein Widerstandsbereich bei 4,05 USD definieren, der im weiteren Verlauf als Zielmarke dienen sollte. Darüber wiederum eröffnet sich mittelfristiges Potenzial bis zu den Hochs aus 2016 bzw. 2017. Demgegenüber würde sich bei einem erneuten Rückgang unter 3,30 USD das bisherige Seitwärtsgeschiebe seit Mitte/Ende Mai und folgend seit dem Junistart wohl oder übel weiter fortsetzen.Kurzfristige Rückschläge bis zur Unterstützungsmarke bei 3,00 USD inkl. Obacht sollte man daher speziell unter der runden Marke von 3,00 USD geben. Eine Anschlussschwäche bis 2,70 USD könnte den bis dato positive erscheinenden Bias der Aktie umkehren und eine größere Korrekturwelle bis zunächst 2,35 USD und darunter bis zum Unterstützungsbereich bei 2,00 USD einleiten. Richtig kritisch würde es dementsprechend bei einem Rückgang unter 2,00 USD je Anteilsschein werden. Dieses Szenario gegenwärtig jedoch keineswegs zu präferieren ist.Die Bullen attackieren erneut und bei einer Etablierung über 3,30 USD, erscheint ein Anstieg bis 3,65 USD kaum vermeidbar. Oberhalb dessen wiederum die Bullen den nächsten Schub erhalten sollten, sodass im weiteren Verlauf zusätzliche Kurssteigerungen bis in den Bereich des nächsthöheren Widerstands bei 4,05 USD zu erwarten sind.Aktuell noch immer in einer Range bleibt es offen, ob sich die Bären nochmals durchsetzen können. Erste Hoffnungsschimmer dieser Art wären bei einem Rückgang unter 3,00 USD zu erwarten. Zunächst dürften damit weitere Abgaben bis 2,70 USD, welche als Startschuss eines größeren Abwärtsimpulses über 2,35 USD bis hin zur runden Marke von 2,00 USD zu werten sind.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.