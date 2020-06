Caledonia Mining Corp. - Ausübung von Aktienoptionen

St. Helier, 12. Juni 2020 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL) gibt bekannt, dass es 2.500 nennwertlose Stammaktien des Unternehmens gemäß der Ausübung von Aktienoptionen (die "Optionsaktien") ausgegeben und zugeteilt hat.Caledonia hat die Zulassung der Optionsscheine in Form von Depotanteilen zum Handel am AIM beantragt, und es wird erwartet, dass der Handel mit diesen Wertpapieren am 15. Juni 2020 aufgenommen wird.Nach der Ausgabe der Optionsscheine hat das Unternehmen eine Gesamtzahl von 11.520.860 Stammaktien ohne Nennwert ausgegeben. Caledonia hat keine eigenen Aktien; daher kann diese Zahl von den Inhabern als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie bestimmen, ob sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft melden müssen.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 800Maurice MasonTel: +44 759 078 1139WH Irland (Nomad & Makler)Adrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/CamillaTel: +44 207 138 3204Horsfall/Megan Ray3PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chLeiter und Geschäftssitz:Caledonia Mining Corporation plcEinheit B006, Millais House, Castle Quay, St. Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3EFinfo@caledoniamining.comwww.caledoniamining.com