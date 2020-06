Entwicklung des SPDR Gold Trust - Verluste aufgeholt

Ende vergangener Woche hat der SPDR Gold Trust nach anhaltenden Anstiegen seiner Bestände einige Rücksetzer verzeichnet. Wie sah die Entwicklung im bisherigen Wochenverlauf aus?Hatten sich die Bestände am vergangenen Freitag noch auf 1.131,14 Tonnen des gelben Metalls belaufen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum gestrigen Donnerstag Bestände von 1.135,05 Tonnen Gold. Dies bedeutet insgesamt ein Plus von knapp 4 Tonnen.Anfang der Woche hielten die Abflüsse zunächst für zwei weitere Tage an. Ab Mittwoch erholten sich die Bestände dann aber wieder und machten die Verluste wett.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 04. Juni: 1.132,20 t• 05. Juni: 1.128,11 t• 08. Juni: 1.125,48 t• 09. Juni: 1.124,60 t• 10. Juni: 1.129,49 t• 11. Juni: 1.135,05 t© Redaktion GoldSeiten.de