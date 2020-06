"Perfekter Sturm" für Goldbullen - Pepperstone

Niedrige Anleiherenditen und ein schwächerer Ausblick für den US-Dollar könnten Gold laut Pepperstones Research-Leiter Chris Weston zum Ausbruch aus seiner Spanne von 1.650-1.750 USD veranlassen. Dies berichtet Kitco News Laut Weston sind die realen 5-Jahres-Renditen für US-Staatsanleihen um 11 Basispunkte auf -70 Basispunkte gefallen. Die jüngsten Entwicklungen am Anleihemarkt kombiniert mit dem bearischen Outlook für den US-Dollar seien für Goldtrader von großer Bedeutung: "Für Goldtrader ist dies extrem bedeutend und für Goldbullen ist es der perfekte Sturm, besonders wenn man den rückläufigen Trend des USD bedenkt.""Gold hat sich seit Mitte April in der Spanne von 1.750 bis 1.650 USD wohlgefühlt und ich habe oft argumentiert, die Antwort liegt im Anleihemarkt und so scheint es sich nun tatsächlich zu entwickeln. Ist dies der Zeitpunkt, an dem wir endlich einen soliden Ausbruch aus dieser Spanne sehen werden?", so Weston.© Redaktion GoldSeiten.de