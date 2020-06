Index-Umstellungen in Australien

Nachdem das "Rebalancing" (Neugewichtungen) in den australischen Indizes im 1. Quartal aufgrund von Corona verschoben wurde, gab die Börse heute die nun anstehenden Neugewichtungen in den australischen Indizes bekannt: Link . Die Neugewichtungen werden zum Stichtag 22.06.2020 vorgenommen.Es gibt gleich mehrere Unternehmen aus unserem Portfolio, die von den Index-Neugewichtungen positiv betroffen sind.Keine unserer Aktien fällt aus einem Index heraus.In der Regel sehen wir entsprechende Käufe von Index-Fonds bzw. ETF´s ein bis zwei Tage vor der Indexneugewichtung oder am Tag der Neugewichtung.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.