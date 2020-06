Gold verzeichnete größte Wochenzunahme seit April

Der Goldpreis stieg am Freitag, nachdem Ängste vor einer weiteren Welle an Virusinfektionen hochkamen und eine düstere Wirtschaftsprognose der Federal Reserve die Nachfrage nach Bullion steigerte, wie die Hindustan Times berichtet. Dies führte zur größten wöchentlichen Goldpreiszunahme seit Anfang April."Gründe waren das Statement vom FOMC und die Aussage vom (Fed-Vorsitzenden) Jerome Powell, die ein dunkleres Bild für die US-Wirtschaft malten", erklärte Peter Fertig von Quantitative Commodity Research. Es gäbe außerdem "Gespräche um eine zweite Welle, vor allem nachdem Neuinfektionen in einigen Ländern wieder gestiegen sind. Eine Warnung, die viele Leute ignoriert haben."Der Dollar verzeichnete währenddessen seine vierte, aufeinanderfolgende Woche des Abschwungs, was Gold billiger für Investoren machte, die andere Währungen verwenden. Zu Beginn der letzten Woche prognostizierten die Fed-Offiziellen, dass die US-Wirtschaft 2020 um 6,5% schrumpfen könnte."Es gibt noch immer bedeutende Unsicherheit darüber, wie sich eine Wirtschaftserholung abspielen wird und jede Enttäuschung könnte den Goldpreis unterstützen", so auch Robin Bhar, ein unabhängiger Berater.© Redaktion GoldSeiten.de