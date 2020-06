Goldschmuggel kostet Kongo Millionen

Goldschmuggel aus den östlichen Gebieten der Demokratischen Republik Kongo kostet das verarmte Land Millionen Dollar Steuereinnahmen und unterhält Finanzierungskonflikte und kriminelle Netzwerke über ganz Afrika und darüber hinaus, so heißt es laut BNN Bloomberg in einem Bericht der United Nations Group of Experts.Der Kongo sei einer der größten Goldproduzenten der Region, jedoch einer der kleinsten Exporteure, so der Bericht. Die offizielle Goldproduktion belief sich im letzten Jahr auf 333,4 Kilogramm, während das Land nur 39,4 Kilogramm im Wert von 1,3 Millionen Dollar exportierte.Der Bericht der UN schätzt, dass mindestens 1.100 Kilogramm Gold im Jahr 2019 aus der nordöstlichen Region des Kongo, der Ituri-Provinz, geschafft wurden. Das hätte Steuereinnahmen von 1,9 Millionen Dollar generiert, hätte man diese Menge legal exportiert. Einige Gewinne aus dem Goldschmuggel würden militärische Gruppierungen im Osten des Kongos unterstützen.Der Goldschmuggel würde alle Teile der Lieferkette umfassen, von Minen bis hin zu Raffinerien und Goldkäufern. "Einige Raffinerien agierten als Broker, verwendete Barzahlungen, um Nachverfolgung zu verhindern, unternahmen Handel zwischen Raffinerien, der den Ursprung des geschmuggelten Goldes verschleierte und verwendete Unternehmensnetzwerke, was es schwierig machte, Nutzeigentum zu etablieren", so die UN. "Der Großteil des Goldhandels umging das Bankensystem."© Redaktion GoldSeiten.de