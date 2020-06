Fed warnt vor Schwachpunkten im Finanzsystem

Die Federal Reserve hob in ihrem Bericht vom Freitag die Arbeitsplatzverluste und die Risiken für den Finanzsektor hervor, berichtet Yahoo Finance . "Trotz erhöhter Widerstandsfähigkeit von finanziellen und regulatorischen Reformen, die seit 2008 übernommen wurden, haben Schwachstellen des Finanzsystems - vor allem in Assoziation mit Liquiditäts- und Fälligkeitstransformation im Nicht-Banken-Finanzsektor - einige wirtschaftliche Effekte der Pandemie verstärkt", so die Fed."Die Prognose für die Pandemie und die Wirtschaftsaktivität ist ungewiss. Kurzfristig bleiben die Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 und dessen Auswirkungen auf die US-amerikanische sowie weltweite Wirtschaft hoch", so der Bericht. "Eine weite Bandbreite an Daten zeigt ein alarmierendes Bild der Gesundheit kleinständiger Unternehmen während der Krise."Fed-Vorsitzender Powell erklärte in seiner Pressekonferenz letzten Mittwoch, dass es Jahre dauern würde, bis die Wirtschaft die Jobverluste von mehr als 20 Millionen wieder gutmachen könne und bezeichnete die Auswirkungen auf Niedrigverdiener und Minderheiten als "herzzerreißend."© Redaktion GoldSeiten.de