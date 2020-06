Endeavour Silver reicht die Kraft?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. schätzen wir hier an dieser Stelle zuletzt am 6. März mit einem glasklaren Verkaufssignal ein. Mit dem Rückgang unter die Unterstützung von 1,80 USD geneierte die Aktie entsprechendes Verkaufspotenzial und unterschritt hierbei sogar deutlich die damals anvisierte Marke von 1,25 USD. Im Tief notierte der Wert bei 0,99 USD, bevor die Erholungsbewegung ihren Lauf nahm. Mehr dazu im Fazit.Die anschließende Erholung, ausgehend von der Unterstützung aus dem Jahr 2016, ereilte folglich auch diese Aktie und so konnte erst unlängst der zuvor gebrochene Widerstand bei 1,80 USD zurückerobert werden. Oberhalb dessen bleibt die kurzfristige Lage aussichtsreich. Obgleich zur Generierung eines Kaufsignals zum einen die Range seit Ende Mai nach oben hin aufgelöst werden müsste und zum anderen auch noch der übergeordnete/primäre Abwärtstrend der Aktie als weiterhin intakt angesehen werden muss.Viele Wenn und Aber und doch gilt es dieser Tage die Unterstützung bei 1,80 USD im Auge zu behalten. Verteidigt die Aktie dieses Level, mitsamt dem knapp darüber verlaufenden gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA - aktuell bei 1,92 USD), könnte sich mit einem neuen Bewegungshoch über 2,16 USD weiteres Kurspotenzial bis 2,40 USD und dem folgend bis zum Widerstand von 2,90 bis 3,00 USD je Anteilsschein eröffnen. Ein erneutes Abtauchen unter 1,80 USD bürgt hingegen die Gefahr einer neuerlichen Korrekturwelle.Insbesondere unterhalb von 1,76 USD erlaubt sich dabei weiteres Abwärtspotenzial in Richtung des Niveaus von 1,40 USD bzw. darunter bis hin zur Marke von 1,25 USD. Weiterer Verkaufsdruck könnte überdies zu einem nochmaligen Test des Levels aus 2016 bei rund 1,00 USD führen. Die Gefahr ist dementsprechend bei dieser Aktie keinesfalls vorüber.Aufgrund der letzten Impulse und dem Anstieg über 1,80 USD hat sich die generell negative Lage etwas aufgehellt. Zur Fortsetzung dieser Stärke bedarf es jetzt allerdings einer weiteren Performance über 2,16 USD hinaus. In diesem Fall könnte sich weiteres Potenzial bis 2,40 USD bzw. darüber hinaus bis hin zum Widerstandsbereich von 2,90 bis 3,00 USD versprechen.Wird das erst frisch zurückeroberte Level von 1,80 USD hingegen wieder aufgegeben, könnte sich bei einem Rückgang unter 1,76 USD per Tagesschluss eine neuerliche Verkaufswelle bis 1,40 USD oder gar 1,25 USD anschließen. Mögliche weitere Verkaufsaktivitäten schließen auch einen nochmaligen Test des 2016-Levels bei 1,00 USD nicht aus.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.