David Smith: Bergbauaktien bieten einmalige Gelegenheit

Während einer Online-Show in der letzten Woche erklärte David Smith, Analyst vom Morgan Report, dass es derzeit der beste Zeitpunkt sei, Bergbauaktien zu besitzen, so berichtet Investing News. Und richtig genutzt, könnten sie eine Chance auf generationellen Reichtum bieten.Nach all den Jahren würden die Bergbauaktien endlich das gelbe Edelmetall übertreffen, so meint Smith. Er empfahl: Nach dem Kauf etwas physischen Goldes sollten Investoren Bergbauaktien erwerben; in Vorbereitung auf "die möglicherweise großartigste Gelegenheit, sehr gutes Geld bei den Bergbauaktien zu machen, die wir in den letzten Jahrzehnten, vielleicht unseres Lebens je hatten."Smith beruhigte außerdem Investoren, dass sie ihre Chance, den Bullenmarkt zu betreten, noch nicht verspielt hätten. "David Morgan stellte statistisch fest, dass bis zu 90% des Gewinnpotenzials innerhalb nur 10% der Gesamtzeit des Bullenruns auftritt", meinte er.Smith prognostiziert, dass der Goldpreis bis Ende dieses Bullenmarktes auf 10.000 Dollar je Unze steigen könnte. Bei einem Gold-Silber-Verhältnis zwischen 60:1 und 40:1 könnte Silber zwischen 166 und 250 Dollar je Unze bewertet werden.© Redaktion GoldSeiten.de