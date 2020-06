Goldpreis niedriger in USA; Übernachtverkäufe in Europa

Die Gold-Futures beendeten den Montag in den USA niedriger und waren nicht in der Lage, Unterstützung aus dem Abschwung des US-Dollar oder Verlusten an den Weltmärkten zu gewinnen, berichtet MarketWatch . Am Goldmarkt fanden einige Übernachtverkäufe in Europa statt, als Neuigkeiten aufkamen, dass China Teile Pekings abgeriegelt habe.Der Goldpreisrückgang am Montag sei wahrscheinlich "Verkäufen, um Bargeld zu generieren" zuzuschreiben, die inmitten Ängste vor einer zweiten Infektionswelle stattfanden. "An diesem Tag waren die Trader mehr auf bearische Aussichten reduzierter Verbrauchernachfrage nach Edelmetallen fokussiert als auf die sicheren-Häfen-Aspekte", schrieb außerdem Jim Wyckoff.Einige Marktteilnehmer meinen, dass der Abschwung in Bullion das momentane Unbehagen der Investoren signalisieren würde. Doch die Tatsache, dass der Dollar nicht in der Lage war, zu steigen, könnte andeuten, dass der scheinbare Zerfall des Risikoappetits an der Wall Street nur temporär sein könnte.© Redaktion GoldSeiten.de