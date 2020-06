BBH: Wirtschaftshighlights der Woche

Die US-amerikanischen Einzelhandelszahlen, die Zentralbanktreffen und eine Kongressaussage von Jerome Powell seien einige der Highlights dieser Woche, so Brown Brothers Harriman laut Kitco News . "Die Liquiditätsgeschichte sollte diese Woche positiv für Risikoassets bleiben, wobei mehrere große Zentralbanken wahrscheinlich ihre taubenhaften Haltungen hervorheben werden", hieß es von BBH."Auf der anderen Seite werden die Wirtschaftsdaten, die diese Woche veröffentlicht werden, wahrscheinlich schrecklich sein." Die Bank of Japan wird sich am Dienstag treffen, die Schweizer Nationalbank, die Norges Bank und die Bank of England werden sich am Donnerstag treffen.Außerdem wird die Europäische Zentralbank eine gezielte, langfristige Refinanzierungsoperation am Donnerstag durchführen. "Die Verkaufszahlen aus dem US-Einzelhandel für Mai werden das Daten-Highlight der Woche sein", so BBH. Die Erwartungen sind allgemein, dass sich die Gesamtverkaufszahlen um 8% erholt haben, nachdem im April ein Selloff über 16,4% stattfand.© Redaktion GoldSeiten.de