Besitzerlose Goldbarren in einem schweizer Zug gefunden

Goldbarren im Wert von 191.000 Dollar blieben besitzerlos in einem Pendlerzug liegen. Das ist es, was in der schönen Stadt Luzern in der Schweiz passiert ist, berichtet Kitco News . Und acht Monate später hat noch immer niemand die Goldbarren für sich beansprucht.Die Goldbarren wurden letzten Oktober in einem Zug gefunden, der von St. Gallen nach Luzern unterwegs war, wie die lokalen Medien am 2. Juni berichteten. Man hatte sie einfach in einem nicht-identifizierbaren Paket stehen lassen. Ein Zugmitarbeiter fand das Paket schließlich. Wie die lokalen Behörden berichten, gäbe es dort derzeit keinerlei Verbrechen in Verbindung mit Gold.Nach dem Fund wurden angeblich "intensive Ermittlungen" durchgeführt, doch die lokalen Behörden waren nicht in der Lage, den Besitzer des Edelmetalls zu finden. Nun nehmen die Behörden die Hilfe der Öffentlichkeit in Anspruch.Die Goldbarren wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und dem rechtmäßigen Besitzer bleiben noch fünf Jahre, um die Barren zu beanspruchen. Bisher meldete sich niemand.© Redaktion GoldSeiten.de