Australische Scheideanstalt erhält internationale Akkreditierung

ABC Refinery, Teil der Pallion-Gruppe von Unternehmen, wurde von der CME Group akkreditiert, was es möglich macht, dass ABC Bullion an der New York Commodity Exchange (COMEX) gehandelt werden kann, berichtet Jeweller . Die Scheideanstalt besitzt ebenfalls Akkreditierungen von der London Bullion Market Association (LBMA) und der Shanghai Gold Exchange (SGE) und ist nun damit die einzige australische Affinerie, die von allen dreien akkreditiert wurde."Diese Akkreditierung wird sicherstellen, dass ABC Bullion weiterhin eine bevorzugte Marke am weltweiten Markt bleiben und noch jahrelang begehrt wird", so Philip Cochineas von ABC Refinery. "Es ist eine positive Reflektion der gesamten Pallion-Familie, die es uns ermöglicht hat, diesen hohen internationalen Standard zu erreichen und verstärkt unsere Unterstützung der australischen Goldindustrie weiter, indem die Nachfrage nach australischem Gold gesteigert wird", fügte er außerdem hinzu.Die ABC Refinery verfeinert etwa 20% des Goldes, das in Australien abgebaut wird, zusätzlich zu Altschmuck, und importiert keinerlei Gold für ihre Verfeinerungsprozesse. Der garantierte, australische Ursprung des Goldes könnte sich als Alleinstellungsmerkmal herausstellen.© Redaktion GoldSeiten.de