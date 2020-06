Wachsende Dollarnachfrage, Silber-Seltsamkeit

Die Federal Reserve ist wieder aggressiver geworden, nachdem sie jahrelang mild blieb. Wie Sie in diesem Chart der Fed-Bilanz sehen können, hat sie ihre Basislinie von (vor) 2015 bis 2018 rapide erweitert, um etwa 4,4 Billionen Dollar. Danach versuchte sie eine Eindämmung und reduzierte die Bilanz letzten Sommer auf 3,8 Billionen Dollar. Dann musste sie diesen Kurs vor der COVID-Quarantäne wieder umkehren. Seitdem ist die Bilanz vertikal.Mehr wird folgen. Mehr dessen, was die Leute als Inflation bezeichnen, also steigende Preise - sollen folgen. Auch wenn ein paar Levis-Jeans im Jahr 1983 etwa 50 Dollar kosteten und heute nur noch 35,70 Dollar. Nach 37 Jahren unaufhaltsamer - und zunehmend rapider - Erhöhung der Dollarmenge ist der Jeans-Preis um 25% zurückgegangen. Haben wir schon erwähnt, dass Rohöl nicht einen, sondern zwei Einbrüche in den letzten sechs Jahren zu verzeichnen hatte?Kritiker der Fed machen glauben, dass das schlimmste Übel der Zentralbank - wenn nicht das einzige Übel - die Tatsache ist, dass die Preise erhöht werden. Und wenn die Preise dann nicht steigen, machen sie glauben, dass es der Fed gut geht. Wie dieser Chart zeigt, geht es ihr nicht gut.Während der letzten Schuldenkrise wurde die Wirtschaft alle Jobs los, die während der vorherigen Krise geschaffen wurden. Und nun sind alle Jobs verloren, die seit 2009 und 2002 geschaffen wurden. Mehr werden verschwinden, wenn vielen Geschäftsführern das Geld ausgeht oder sie das Handtuch werfen.Diese Grafik deutet an, dass alle Jobs, die seit 2000 geschaffen wurden, von den fallenden Zinsen der Fed angefeuert wurden. Derartige Jobs befänden sich in Branchen, die viel Kapital konsumieren, und sind nicht nachhaltig. Wir sagen dies, weil sich jeder derartige Job in den Kreditkrisen 2001, 2008 und 2020 in Luft aufgelöst hat.Heute, im Jahr 2020, trotz größerer Population und der Tatsache, dass Arbeiter länger arbeiten können, ist die Wirtschaft nicht in der Lage, mehr Arbeiter anzustellen als im Jahr 2000. Die Fed hat enorme Diskoordination verursacht. Die Leute möchten noch immer mehr konsumieren und die meisten Arbeitslosen möchten noch arbeiten, doch die Regierung hat eine Mauer gebaut, die beide Gruppierungen voneinander abschottet.Das bringt uns zum heutigen Thema. Die Kehrseite des Dollar sind Schulden. Vielleicht weil die Leute glauben, dass der Dollar Geld ist, stellen sie sich vor, wie die Fed druckt und überspringen gekonnt einen Grand Canyon fehlerhafter Annahmen und ungerechtfertigter Interventionen. Sie springen direkt zu dem Gedanken, dass die Leute irgendwie mehr Geld haben, um denselben Waren nachzujagen und bieten somit die Preise nach oben.Wenn die Fed mehr Dollar erschafft, erscheint keiner davon in Ihren Taschen. Sie erscheinen auch nicht in den Taschen Ihrer Nachbarn. Nicht einmal in den Taschen des reichen Typens mit dem Ferrari. So funktioniert das nicht.Die Fed verschenkt kein kostenloses Geld. Sie wirft keine Bargeldsäcke aus Helikoptern. Sie verteilt nicht einmal kostenloses Geld an die großen Banken. Die Fed erwirbt Assets von diesen. Historisch hat sie Staatsanleihen erworben, doch nun hat sich dieser Appetit auf Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen ausgeweitet.