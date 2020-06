GoldMining Inc. gibt Technischen Bericht ein für Ihr Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito

MineraTonnen Besoldungsgruppe Enthaltenes Metall

Vancouver, 16. Juni 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 5. Mai 2020 einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) ("technischer Bericht") für sein Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito (das "Projekt" oder "Yarumalito") in den Departamentos Antioquia und Caldas, Kolumbien, eingereicht hat.Der technische Bericht, der am 1. April 2020 in Kraft trat, trägt den Titel "Technischer Bericht": Gold-Kupfer-Grundstück Yarumalito, Departements Antioquia und Caldas, Republik Kolumbien". Der technische Bericht wurde von Greg Z. Mosher, M.Sc., P.Geo. von Global Mineral Resource Services, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist, vom Unternehmen unabhängig ist und die Offenlegung der hierin offengelegten Ressourcenschätzung für Yarumalito überprüft und genehmigt hat.Das Projekt befindet sich etwa 75 km südwestlich der Stadt Medellin im Department of Antioquia in Zentralkolumbien und etwa 40 km südlich des La-Mina-Projekts von GoldMining. Yarumalito beherbergt eine Porphyr- und epithermale Mineralisierung, die Gegenstand einer ersten Mineralressourcenschätzung war, bei der ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Goldäquivalent für grubenbeschränkte Ressourcen verwendet wurde, wie im technischen Bericht dokumentiert (Tabelle 1).Tabelle 1: Abgeleitete Ressourcenaussage1 unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 g/t Goldäquivalent für das Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito, Kolumbien.1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit nachgewiesen. Es gibt keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Schätzung von Mineralressourcen kann durch Umweltgenehmigungen, rechtliche, titelrechtliche, steuerliche, soziopolitische, marketingbezogene oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.2. Alle Mengen werden auf die entsprechende Anzahl signifikanter Zahlen gerundet; folglich kann es vorkommen, dass sich Summen aufgrund von Rundungen nicht addieren.3. Die Grube beschränkte Ressourcen mit vernünftigen Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung, die über einem Cutoff-Gehalt von 0,50 g/t Au angegeben wurden.4. Die Grubenoptimierung basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 1.500 US$/oz, einem Kupferpreis von 2,70 US$/lb, Abbaukosten von 2,00 US$/t, Verarbeitungskosten von 8,00 US$/t und einer Grubenneigung von 45°.Das Unternehmen weist darauf hin, dass in seiner Pressemitteilung vom 5. Mai 2020 für die darin veröffentlichte abgeleitete Ressourcenschätzung 157.000 Unzen Au (Oxid), 1.085.000 Unzen Au (Sulfid) und 1.236.000 Unzen Au (insgesamt) als enthaltenes Metall gemeldet wurden. Die entsprechenden Beträge, die hier und im technischen Bericht offengelegt werden, wurden seit dem Datum dieser Pressemitteilung um einen unwesentlichen Betrag angepasst.Leser sollten für weitere Informationen bezüglich der hierin enthaltenen Ressourcenschätzung und des Projekts auf den technischen Bericht verweisen, der im Unternehmensprofil unter www.SEDAR.com verfügbar ist.Paulo Pereira, President von GoldMining Inc. hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Paulo Pereira besitzt einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der Universidade do Amazonas in Brasilien, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Darüber hinaus besitzt GoldMining eine 75%-Beteiligung am Rea-Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.GoldMining Inc.Amir Adnani, VorsitzenderGarnet Dawson, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen und zukünftiger Pläne in Bezug auf das Projekt sowie Aussagen in Bezug auf die Details der Mineralressourcenschätzung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Unternehmens und der Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausblickenden Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, die Ungewissheiten, die mit der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten verbunden sind, das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten, die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität von Minerallagerstätten, die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Bergbauergebnisse nicht den Erwartungen von GoldMinings entsprechen, Unfälle, Anlagenausfälle, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitskonflikte oder andere unvorhergesehene Schwierigkeiten mit oder Unterbrechungen des Betriebs, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben und Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung, einschließlich der Finanzierung von Explorationsprogrammen auf dem Projekt. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die im Jahresinformationsformular GoldMinings für das am 30. November 2019 endende Jahr, in den Managementdiskussionen und -analysen für das am 29. Februar 2020 endende Quartal sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher vorausblickender Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen werden. GoldMining ist nicht verpflichtet, Revisionen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.