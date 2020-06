Byron King: M&A-Aktivitäten werden weiter zunehmen

Die Goldbranche verzeichnete seit Ende 2018 eine Welle an Übernahmen und Fusionen und dieser Trend hat sich dieses Jahr stark fortgesetzt, so berichtet Investing News . Byron King, der Whiskey & Gunpowder bei Agora Financial schreibt, sieht eine weitere Welle voraus. Dafür gäbe es mehrere Gründe.Ein Grund sei die Tatsache, dass institutionelles Geld beginnen würde, zu großen Goldbergbauunternehmen zu fließen. Das wiederum würde dazu führen, dass deren Aktienkurse und Börsenwerte deutlich steigen. "Das Problem ist, dass sie einige Assets brauchen, um diese Bewertungen zu stützen. Also müssen sie nach Möglichkeiten Ausschau halten, ihren internen Besitz von Gold im Boden zu erhöhen oder Entwicklungsprojekte, wenn nicht frühphasige Bergbauprojekte zu unterhalten", erklärte King.Der zweite Punkt sei, dass große Goldunternehmen in vielen Fällen ihre Exploration in den letzten Jahren reduziert und diese Aufgabe praktisch an Juniors vergeben hätten. Nun, so King, sei die Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen von Unternehmen "zum Aufblühen bereit."© Redaktion GoldSeiten.de