Platin - Der Weckruf

Mitte Mai erreichte Platin den Widerstand bei 846 USD, der zunächst überschritten und damit das Verlaufshoch auf 861 USD angehoben wurde. Allerdings setzte im Anschluss an den Ausbruch eine Konsolidierung ein, die an die Unterstützung bei 813 USD führte. Sie wurde zuletzt gebrochen und ein scharfer Rücklauf an die Hochs vom April gestartet, der dort aber noch am Montag dieser Woche wieder auf Käufer traf.Das kurze Abtauchen am vergangenen Montag hat die Käufer anscheinend aus dem Schlaf gerissen und mit dem Wiederanstieg über 813 USD die Voraussetzungen für die Fortführung des seither laufenden Anstiegs geschaffen.Bei einem Ausbruch über 835 USD wäre jetzt bereits die Korrektur neutralisiert und ein Anstieg bis 861 USD die Folge. Darüber käme es zu einer Kaufwelle bis 908 und 925 USD. Selbst eine Ausweitung dieser Aufwärtswelle bis an den Widerstand bei 947 USD wäre damit kurzfristig möglich.Ein weiterer Rückfall würde dagegen bei Kursen unter 795 USD für einen Abverkauf bis 780 und bei einem Unterschreiten dieses Korrekturtiefs für Verluste bis 751 USD sprechen. Darunter käme es ggf. zu einem Einbruch bis 711 USD und damit zum vorzeitigen Ende des Aufwärtstrends.PS: Platin befindet sich auch auf meiner Watchlist für das mittelfristige Depot auf Guidants PROmax. Mehr zum Setup und der konkreten Umsetzung erfahren Sie dort.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG