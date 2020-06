Powell sieht Unsicherheit um Timing & Stärke von Erholung

In seiner Aussage vor dem Bankenkomitee des US-amerikanischen Kongresses erkannte Fed-Vorsitzender Powell an, dass einige Wirtschaftsindikatoren auf eine Stabilisierung der Aktivität hindeuten und andere eine "moderate Erholung." Es "bestehe jedoch noch immer Unsicherheit, um das Timing und die Stärke der Erholung." Die Fed sei bereit, alle Werkzeuge zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Erholung von der Rezession so robust sein wird wie möglich, berichtet M arketWatch Der Goldpreis ist seit etwa Anfang April in einer 120-Dollar-Spanne gefangen, so Michael Armbruster von Altavest. "Die Tatsache, dass Gold nicht in der Lage war, nach oben auszubrechen, trotz Dollarschwäche, Negativzinsen und Versprechungen unbegrenzter Liquidität seitens Zentralbanken, könnte ein Warnsignal für bullische Goldinvestoren sein", erklärt er."Wenn Gold unter diesen Umständen nicht steigen kann, dann sollten sich Goldenthusiasten auf die Möglichkeit vorbereiten, dass ein Abwärtsbeben stattfinden wird." Bei Altavest würde man langfristig weiterhin bullisch gegenüber Gold bleiben, doch man sei sich kurzfristiger Abwärtsrisiken bewusst.© Redaktion GoldSeiten.de