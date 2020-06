Bond Resources will auf ehemals produzierender hochgradiger Mine Mary K bohren

Vancouver, 17. Juni 2020 - Bond Resources Inc. (CSE: BJB) (FWB: 5B1) (das Unternehmen oder Bond) freut sich, sein erstes Bohrprogramm auf dem Mary K Mine-Projekt in der Nähe von Elk City, Idaho, bekannt zu geben.Das Programm wird 14 Bohrlöcher auf insgesamt 5.470 Fuß (1667 Meter) umfassen und dient in erster Linie dazu, historische Goldgehalte zu validieren und die Kontinuität des Erzader-Systems von Mary K zu erproben.Bond Resources wird auch weitere parallele Adern südlich der Mary K-Anlage erproben. Es gibt historische Hinweise auf mehrere parallele Strukturen südlich der Mine, insbesondere auf die Ader June Bug und einen potenziell mineralisierten Aplitgang. Darüber hinaus haben Geologen mehrere Gebiete mit an der Oberfläche auftretenden Quarzadern identifiziert, die Bohrtests rechtfertigen.Wir freuen uns darauf, mit unserer ersten Bohrkampagne auf der Liegenschaft Mary K zu beginnen, sagte der Präsident & CEO von Bond Resources, Joseph A. Carrabba. Die historische Mine Mary K wurde 1942 stillgelegt und nie wieder eröffnet. Historische Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass nur 2.000 Tonnen mineralisiertes Goldmaterial mit einem gemeldeten Durchschnittsgehalt von 0,65 Unzen pro Tonne abgebaut wurde. Wir glauben, dass auf der Liegenschaft noch immer ein beträchtliches Goldpotenzial vorhanden ist, und dieses erste Bohrprogramm wird einige der wichtigsten Ziele erproben.Eines der vielversprechendsten Ziele wurde von Richard Kleesattle, einem früheren Besitzer und Bergbauingenieur, beschrieben. Die letzten von Kleesattle 1942 durchgeführten Arbeiten lagen etwa 23 Fuß (7 Meter) unterhalb des Sohlenniveaus #4, in der Nähe des von ihm so genannten Scheitelpunkts eines sehr reichen Erzausläufers. Er verzeichnete bei dieser Erschließung Untersuchungsergebnisse von 11 bis 59 Unzen pro Tonne. Diese Abbaustätten wurden zwar erschlossen, aber nie abgebaut.****Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die historischen Probenahmedaten, auf die Bezug genommen wird, zuverlässig sind. Die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass ein Sachkundiger nicht genügend Arbeit geleistet hat, um die historischen Informationen verifizieren zu können, weshalb man sich nicht auf diese Informationen verlassen sollte.Phase 1: Testen der Ader Mary K (Link zur Bohrplankarte hier)Die Bohrplatten Nr. 1 und Nr. 2 werden sich auf der Seite der hängenden Wand der Mary K-Ader auf der nordöstlichen Seite der historischen Hauptanlagen befinden. Fünf Bohrlöcher werden in einem vertikalen Fächermuster in Richtung Süden gebohrt. Diese Bohrlöcher werden das gemeldete hochgradige Apex-Zielgebiet unterhalb der Ebene 5 der Mine erproben und anschließend die neigungsaufwärts verlaufende Kontinuität und den Gehalt der Ader näher an der Oberfläche erproben. Mit diesen Bohrlöchern soll auch versucht werden, einen mineralisierten Aplitgang zu durchschneiden, der von Mr. Kleesattle in diesem Gebiet beschrieben wurde.Phase 2: Testen auf parallele AderstrukturenDrei weitere Bohrplatten werden südlich der Mary K-Ader in der Nähe der Stelle errichtet, an der an der Oberfläche auftretende Quarzadern identifiziert wurden. Von jeder Platte aus werden zwei Bohrlöcher in einem Scherenmuster gebohrt, eines nach Norden und eines nach Süden, mit dem Ziel, zusätzliche mineralisierte Adern und deren Ausrichtung zu identifizieren.Historische Aufzeichnungen weisen auch darauf hin, dass Mr. Kleesattle einen Stollen auf der zweiten Ebene der Mary K-Ader entwickelt hatte, um eine weitere parallele Ader 250 Fuß (ca. 76 m) südlich zu erreichen. Diese Ader wurde als June Bug-Ader bezeichnet. Eine sechste Bohrplatte wird auf der Seite des Liegenden der Mary K-Ader etwa 350 Fuß (ca. 107 m) westlich der Bohrplatten #1 und #2 positioniert werden. Auf dieser Platte werden drei Bohrlöcher niedergebracht. Eines wird nördlich gebohrt, um den westlichen Teil der Mary K-Ader zu erproben, und die beiden anderen werden südlich gebohrt, um die westliche Ausdehnung der June Bug-Ader zu erproben.Bond Resources hat für Ende Juni eine LIDAR-Untersuchung (Laser Imaging, Detection, and Ranging) auf der Liegenschaft Mary K in Auftrag gegeben. Dadurch werden auf der gesamten Liegenschaft Kontrollpunkte für die zukünftige Vermessung festgelegt, aber noch wichtiger ist, dass die Vermessung dazu beitragen sollte, historische Oberflächenstrukturen und bisher nicht erkannte geologische Strukturen zu identifizieren, da LIDAR ultraviolettes, sichtbares und Nah-Infrarotlicht zur Abbildung von Objekten verwendet.Die wissenschaftlichen und technischen Inhalte und Interpretationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Criss Capps, PhD., P.Geo., einem unabhängigen Berater von Bond Resources Inc. , geprüft, verifiziert und genehmigt. Über Bond Resources: Bond Resources ist ein Mineralressourcenunternehmen, das die vertraglichen Rechte hinsichtlich des Erwerbs der Mine Mary K im Bergbaugebiet Elk City in Idaho besitzt. Das Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk auf die kurzfristige Produktion und Wiederentdeckung der hochgradigen historischen Mine richten. Unter der Leitung von Branchenveteranen und mit Sitz in der bergbaufreundlichen Rechtsprechung des US-Bundesstaates Idaho kombiniert Bond Resources das technische Know-how von Branchenexperten mit einem transparenten Kommunikationsmodell zur Steigerung des Aktionärswerts. 