Goldsource Mines: Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2020 und Rücktritt des CFO

VANCOUVER, 17. Juni 2020 - Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) berichtet über folgende Themen:Im Rahmen der Jahreshauptversammlung (AGM) am 15. Juni 2020 haben die Aktionäre die Herren N. Eric Fier, Drew Anwyll, Haytham H. Hodaly, Graham C. Thody und Ioannis Tsitos als Direktoren des Unternehmens wiedergewählt, die Firma Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants, neuerlich als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestätigt und die Erneuerung des rollierenden Aktienoptionsplans des Unternehmens (10 %) angenommen.Goldsource gibt bekannt, dass Herr Nicholas Campbell von seiner Funktion als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens zurückgetreten ist, um anderweitige Interessen zu verfolgen. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Campbell für seine Verdienste um das Unternehmen und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute. N. Eric Fier, Chair und COO des Unternehmens, wird bis zur Bestellung eines neuen CFO interimistisch die Rolle des Vice-President, Finance einnehmen.Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Garvitations-Pilotanlage Tests der reinen Gravitations-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Goldressourcen und die Erstellung von Folgestudien zur Entscheidungsfindung über eine groß angelegte Goldproduktion in Eagle Mountain. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.Ioannis (Yannis) TsitosPresident Goldsource Mines Inc.Ansprechpartner: Yannis Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 357-1313gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!