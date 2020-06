Weitere Krankheitsfälle verunsichern Investoren

Der Goldpreis war am Donnerstagmorgen in Asien leicht rückläufig, wobei wachsende Ängste um zunehmende Krankheitsfälle in China und USA sogar den sicheren Hafen beeinflussten, so berichtet Investing.com . Am Mittwoch wurden 21 neue Krankheitsfälle in Peking gemeldet.Die vorherigen Preiszunahmen des Dollar schränkten das gelbe Edelmetall zudem zusätzlich ein, doch mögliche Stimulimaßnahmen von USA und UK könnten Gold, das weitreichend als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung verwendet wird, Unterstützung bieten.Außerdem meinte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell über Nacht, dass sich die US-Wirtschaft zwar von den schlimmsten Konsequenzen von COVID-19 erholen würde, jedoch eventuell mehr Hilfe benötigen könnte, wenn man die zunehmenden Krankheitsfälle und die Anzahl der Arbeitslosen bedenkt.© Redaktion GoldSeiten.de