Nun ist es Zeit, Ersparnisse & Investitionen zu schützen

Während einer Präsentation bei der online Money Show erklärten die Aden-Schwestern, dass Gold der beste sichere Hafen sei und mehr als 5.000 Jahre zurückreichen würde, berichtet Investing News . Pamela Aden beschrieb das gelbe Edelmetall als Absicherung in unsicheren Zeiten und meinte, dass es Zeit für die Leute sei, ihre Ersparnisse und Investitionen zu schützen."Ein perfekter Sturm findet statt… während eines Wahljahres, das gefüllt ist mit einer Pandemie, wirtschaftlichem Kollaps, Rassenkonflikt, Millionen Arbeitsloser, Wut und Protesten", erklärte sie. Das Duo kritisierte die mehrfachen Stimulimaßnahmen der US-amerikanischen Federal Reserve und bezeichneten diese als "den größten finanziellen Missbrauch von Macht.""Und was Gold so speziell macht, ist die Tatsache, dass es in Zeiten der Revolution, Kriege, Depressionen, Inflation, politischer Unruhen, wirtschaftlichen Chaos immer die Nummer 1 war", meinte Pamela Aden außerdem. Laut den Schwestern stieg das gelbe Edelmetall während des Bullenmarktes der 1970er Jahre um 2.300% und dem der 2000er Jahre um 600%.Diesmal solle der Preis aufgrund rapide steigender Nachfrage der Zentralbanken, die das Metall nun mindestens vier Jahre lang angesammelt haben, nach oben katapultiert werden.© Redaktion GoldSeiten.de